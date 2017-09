Natacha Jaitt, en Conferencia: "Tengo todo grabado, no me subestimen"

Natacha Jaitt brindó una conferencia de prensa luego de que en la noche del jueves, el domicilio de la mediática fuera allanado por la Policía Federal en el marco de la causa iniciada por Yanina y Diego Latorre a través de su abogado, Fernando Burlando.

"Estoy dolida porque violaron mi intimidad, mi casa, asustaron a mi hijo, él quedó llorando hecho una bolita. Se metieron con un nene que no tiene papá y eso no se lo voy a perdonar a nadie. Confío en la Justicia", expresó

"Por suerte se judicializó. Estoy esperando la audiencia. Hablando de enterramiento, Yanina es la menos indicada. Menos, de enterrados".

Pero lejos de achicarse, Natacha redobló la apuesta contra el matrimonio Latorre: "El 7 va ser la declaración indagatoria, y tengo mucho para hablar ahí. Que se llamen a silencio y esperen".

En medio de su exposición, la ex conductora de El Ascensor, sufrió un ataque de angustia y fue relevada por su hermano, Ulises: "Fue un asco, nos trataron como si fuéramos asesinos. Lo peor fue ver a mi sobrino llorar", relató mientras la morocha lloraba.

Finalmente, luego de recomponerse y juntar fuerzas, Natacha resurgió con una feroz advertencia: "Tengo todo grabado no me subestimen Diego y Yanina Latorre. Gracias al circo que armaron ahora se viene la verdad en la Justicia".

"No van a ver ningún tuit hasta el día 7. Me importan mi familia, mis hijos, no como del otro lado. Hoy hablo de Fernando Burlando, Diego Latorre, Yanina Latorre. Está todo armado. Confío en la justicia, que se va a demostrar esta bestialidad. Mi hijo se encontró con 10 oficiales de la PFA. Me dieron vuelta toda la foto. El 7 tenemos declaración indagatoria. Después de la justicia, prepárense", concluyó.

Veremos cómo sigue este escándalo.

