Narda Lepes: "Se lo va a extrañar a Marley, es una persona adorable"

Desde el próximo domingo, a las 22 horas, llega a Telefe una nueva temporada de "Dueños de la Cocina", el talent gastronómico que busca consagrar al nuevo chef del ámbito local, con un exigente jurado compuesto por Donato De Santis, Christophe Krywonis y Narda Lepes.

El ciclo busca al mejor chef mediante una experiencia real que consiste en diseñar, elaborar el menú y manejar íntegramente un restaurant abierto al público.

"Lo que más nos gusta para este año es que el premio para el que gane es quedarse con el restaurante. Y está bueno poder empujar y ayudar a que se encuentren ellos mismos. Por eso algunos enfoques tendrán más presión que el año anterior. Por eso este año se buscó más en ese sentido, más allá de lo gastronómico. Este año se suma lo empresarial. Mucha gente que viene este año viene con ese sueño, de tener su lugar", señaló Narda en diálogo con PrimiciasYa.com.

Catorce participantes, seleccionados en un riguroso casting, deberán afrontar nuevos desafíos y mayores exigencias para conseguir los votos de los comensales y del selecto jurado.

Cabe destacar que este año Marley no estará conduciendo el ciclo: "Se lo va a extrañar a Marley, es una persona adorable. Este año será más dinámico entre los tres jurados que estamos al no tener conductor", indicó Lepes.

Cada episodio comenzará con la "Cocina de Batalla" en el Galpón, donde se determinarán los dos mejores chefs quienes tendrán la chance de ir a cocinar al Restaurante. De esta prueba, surgirán, además, los candidatos para formar las "Brigadas" que compiten entre sí, lideradas por los dos cocineros ganadores. De la votación del jurado y de los comensales, surgirá el chef ganador de cada desafío. Por su parte, los tres peores cocineros de la prueba del Galpón deberán desempeñarse como mozos o bacheros en el Restaurante demostrando que son capaces de hacer bien esa tarea, ya que de ello dependerá su continuidad en la competencia.

El cocinero que logre sobresalir y deslumbrar al jurado y a los comensales, a lo largo de la competencia culinaria, será el ganador de la nueva temporada de "Dueños de la Cocina" y se hará acreedor de las llaves del Restaurante para convertirse en el auténtico Dueño del lugar. El resto, irá quedando fuera del certamen.

¿Por qué crees que los programas de cocina siguen generando interés en el público?

Siguen rindiendo porque a la gente le gusta, la cocina fue algo que siempre le interesó al público que está en casa.

¿Te preocupa el rating?

Primero a mí me gusta que me guste a mí. Si a mí me parece que está bueno, está bueno. Después muchas veces no tiene que ver con el programa en sí sino con el horario, el día, la competencia que hay en el otro lado... Pero cuando el producto está bueno y te gusta, vos estás tranquilo y la gente lo reconoce a eso.