Nancy Pazos y su abrazo con Yanina Latorre: "Tuve un gesto de piedad"

"La situación de Yanina en lo personal era bastante especial. No la había visto antes de ingresar a la pista pero sabía que venían todos porque se grababa la sentencia. Cuando dijo Moria que la había visto borracha o media tomada, yo me reí, sé que le gusta tomar y a veces ella hace a alarde de eso. Cuando vi que Marcelo la fue a buscar, me dio más sensación de piedad, la abracé para que no hable y no se exponga tanto", explicó Pazos.



"Tuve un gesto de piedad de ver a una persona que no estaba en las mejores condiciones. A mí me salió lo maternal y tratar de cuidarla y que no se expusiera. Yo la verdad me muero de vergüenza si me pasa algo así. Ella es especial, yo trato de no sentirme en eje si no puedo manejar el 100 por ciento de mi voluntad. La situación que está atravesando es súper dolorosa".





Sobre la situación particular que vive Latorre, Nancy comentó: "Cuando me preguntan digo lo que pienso del tema, doy mi punto de vista, tengo aprecio por Yanina, que veo todos los días hace dos años en el programa".





Y sentenció: "Lo que a mí no me gusta es estas situaciones de que un tipo que te metió los cuernos de esa manera y Yanina mínimo necesita un tiempo de resarcimiento de lo que pasó. Él (por Diego Latorre) a simple vista me da náuseas, es un tipo que se pone en una actitud casi de víctima y acá es el gran victimario, que no joda. Yanina está en un momento de crisis y ella elige atravesar la crisis en público. Son situaciones que uno en general está acostumbrado a verlas en el ámbito de lo privado, no en la masividad. El abrazo fue un gesto de piedad por el momento que pasa".