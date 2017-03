La periodista analizó lo que pasó con más calma: "Soy un ser humano y por ende me equivoco", expresó.





Hoy tuvimos un día glorioso en el rating Pero a costa de sacar trapitos propios al sol y eso no está bueno, al menos en mi barrio. Posiblemente quede antigua en estos nuevos códigos televisivos. Pero prefiero mil veces bancar a una compañera desde la empatía que me produce guardar con mi silencio su angustia porque su hijo no había llegado a su casa que vociferarlo al aire y hacer una carnicería con su intimidad.





Mil disculpas @nequigalotti si te incomode metiéndome en el medio. Posiblemente tendría que haber dirimido mis diferencia éticas en otro contexto. Pero soy un ser humano y x ende me equivoco.





Besotes a Santos y sobre todo a Bartolomé que no está acostumbrado seguramente como yo a este nuevo formato mediático.

Gracias y nuevamente mis disculpas a tu familia





Nancy