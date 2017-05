Nancy Pazos se suma al "Bailando 2017": "Hace rato me estaban buscando, ya arreglé todo de palabra"

Trece una nueva edición del "Bailando por un sueño" que conduce Marcelo Tinelli desde el año 2005. El lunes 22 de mayo llegaría a la pantalla deluna nueva edición del "" que conducedesde el año 2005.





El certamen de baile forma parte de "ShowMatch" y en este marco, se informó desde los medios que una nueva integrante confirmada para el reality será Nancy Pazos.





PrimiciasYa sobre esta incorporación: "Mi bailarín será es Cristian Ponce. Está todo arreglado de palabra, es como si hubiera firmado. Fue todo telefónico, no fui a Ideas del Sur. Hace rato me estaban buscando, el año pasado fui a entrenar, pero no cerré por un tema personal con mis hijos". La periodista dialogó consobre esta incorporación: "".





"Este año les dije que no quería mucha franela, que me llamen una semana antes. Primero les dije que no porque estoy escribiendo un libro, entonces los dos trabajos diarios más el libro, estaba muy tironeada. Pero es un año electoral y me viene bárbaro tener pantalla", agregó la integrante de "Los ángeles de la mañana". , agregó la integrante de

"Sé que Marcelo busca darle un condimento político a su programa, la tentación fue muy grande. Lo primero que me pasó fue quedarme sin voz. Voy a tener 4 trabajos fuertísimos, más ser mamá. Estoy muy entusiasmada".

Para completar, detalló: "Mi fuerte no va a ser el baile, voy a ver cómo me las ingenio. No quiero defraudar al equipo, me pusieron un bailarín excelente. Da para soñar con llegar al final, no por condiciones físicas personales, sino por otras virtudes".