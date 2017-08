Nancy Pazos: "Moria es agresiva de por sí, es su estilo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Moria Casán le hizo una picante devolución a Nancy Pazos en la pista del "Bailando" y la jurado fue fuerte contra la periodista.





Lo cierto es que PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Pazos quien se expresó al respecto: "A Moria la respeto muchísimo por la carrera que tiene y a nivel profesional. Sí tengo diferencias de criterio, somos distintas en cómo manejamos nuestra vida privada".





"El show es el show, lo tengo claro. Si algo que me diga Moria me afecta, voy a pedir que me internen en un psiquiátrico. Sé lo que es el show. Es un juego y Moria es una persona grande y con trayectoria. Tiene veivenes en su vida personal, yo divido mucho lo público de lo privado", comentó Nancy.





"Ella es agresiva de por sí, es su estilo. Es una manera que tiene ella de imponer temas o cosas. Ella ya me lo había dicho lo del agua y jabón. Fue cuando me estaba separando de mi ex marido y estábamos haciendo terapia de pareja. Justo ese día tenía una invitación de Ángel de Brito a su programa y fui. Llegué justo, no me maquillé y así como estaba salí al aire. No era un aspecto de alguien producido, la verdad estaba mal y ella dijo eso", agregó.





Y sobre las palabras de Moria, comentó: "Lo que dice habla más de las personas que están hablando de las que va dirigido ese mensaje. Si ella se mete con cuestiones que ameritan la persona, son tonterías, no es mi estilo, no lo comparto. Pero vivo en un medio que eso trae morbo y rating. Nosotros fuimos el pico de rating y es lo que me importa, estoy más contenta con los 20 puntos de rating que con el baile. Me importa la competencia y el rating casi más que el puntaje del baile".





"Con Moria está todo bien. Antes y después nos cruzamos fuera de cámara y seguimos hablando como si nada. Tiene el mismo código que yo. Fue agresiva, no estuvo bien pero ya está. La gente piensa más parecido a mí que lo que decía Moria. A mí me importa la gente y siento que cada vez tengo más apoyo. Lo veo en las redes sociales y en la calle. A nivel de popularidad logré algo que antes no tenía con el análisis político. Ahora la gente me lo demuestra más. Mis hijos también están fascinados", cerró Pazos.