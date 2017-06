Nancy Pazos le respondió a Fernanda Iglesias: "Es injusta, mentirosa y parcial"

Fernanda Iglesias estuvo de invitada especial a "Los Ángeles de la mañana", y en el aire del Trece, la periodista se cruzó muy fuerte con su colega Nancy Pazos. estuvo de invitada especial a", y en el aire del, la periodista se cruzó muy fuerte con su colega





El intercambio de palabras se dio por la época en la que Iglesias renunció a "Pazos en el aire", el ciclo radial de Nancy, hace un año y medio. "Nancy estaba muy deprimida porque había perdido Scioli y yo estaba muy contenta", bromeó, de entrada, Iglesias. Pero luego fue mucho más dura.

PrimiciasYa habló con Iglesias sobre la pelea que vivieron en vivo para que ambas campanas tengan la misma posibilidad de referirse al tema. habló consobre la pelea que vivieron en vivo (ver nota) y también pudo conseguir la palabra de Pazos,





Nancy remarcó: "Yo le di trabajo cuando la habían echado de todos lados. Está siendo injusta mentirosa y parcial. Ni siquiera voté a Scioli. Está incurriendo en real malicia".





Agregó: "Me da lástima. Es una persona que no tolera que la traten bien. Aleja a todos los que la pueden querer. Yo no me fui mal de ninguno de los trabajos que tuve. Mi pasado es muy limpio laboralmente hablando".