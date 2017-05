Nancy Pazos sobre el cruce tuitero con Federico Bal: "Las neuronas las usa para otra cosa"

Con razón amanecí con un moretón en el brazo... Seguro me quisiste calmar... (conmigo no chiquito que te quedo grande ) https://t.co/qQsA3ZNYUq

Me acabo de acordar que ayer a la noche soñé con Nancy Pazos. No, no hay remate.

"Me encontró y dupliqué, apele al humor negro claramente. Hice un chiste pesado, pero dentro de los términos legales de lo que el contó de lo que pasó en ese episodio poco feliz".

"Ellos mismos confesaron lo que pasó, no lo acuso de violencia de genero. No hubo contacto después, el hecho de que no dijo más nada dice que se dio cuenta que fue al pedo", agregó la periodista.





Para completar, Nancy reafirmó: "De mi tuit no me arrepiento. Hay un tema latente en todo esto. Es poco caballero, poco hombre, ni siquiera me arrobó. Fue desagradable. Le dije que le quedaba grande, no solo de edad, sino que es un chico que le falta chispa, las neuronas las usa para otra cosa. Se fue al mazo, pero todo bien. Se nota que está más enamorado él que ella, pero conmigo que no se meta".