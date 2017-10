Embed No me sigan en tw porque aún no tengo hijos...son patéticas y patéticos sigan a Nancy que dice que no puedo opinar porque no los tengo. Fin — Andrea Taboada (@andretaboada) 9 de octubre de 2017

"Desde ese día no hablé nunca mas con ella de cosas personales. Me limité al trabajo. Creo que tiene antipatía por mi antes de que trabajáramos juntas. Yo cuando llegué no sabía quién era. Era la única del equipo de la que no me acordaba ni el nombre. Ella venía de otro palo y yo creía que estaba ahí por ser la mejor amiga de Ángel así que opté por la lejanía".

"Yo no tenía idea que ella no podía tener hijos. Tampoco sé si no puede o no quiere ni idea. Pero no lo dije para lastimarla. Fue una lectura lógica, nada más. De hecho al aire algunas veces Yanina le ha dicho te presto a mi marido para tener un hijo y ella se rio".

El sábado que pasó,se cruzaron en Twitter por un "me gusta" de, donde una foto comparaba a, de, con. Además, en", el programa donde ambas son panelistas, se habían cruzado el viernes.Este medio brindó el espacio a Nancy para que exprese lo que siente y detalle lo que pasó:", agregó.sumó:", ampliósobre el tema.La periodista cerró: