Nancy Pazos: "Bienvenido sea el debate, son discusiones que todavía están abiertas"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con la periodista quien dio sus sensaciones después de este intercambio de opiniones con Esmeralda.





"La que no sabía de qué era la discusión era ella misma. Salió a hablar 48 horas después de la entrevista a intentar defender a su papá. Yo la entiendo igual. En púbico claramente los Mitre tienen que dar algún tipo de explicaciones. Ponerme a discutir o debatir con su hija, es como duro, si vos ves el ida y vuelta yo no sé si Esmeralda está en condiciones de contestar todo lo que le preguntaría al padre", explicó Pazos.





"Me da cosa más que nada por Nequi (Galotti) que compartimos camarín y tengo una buena relación. La realidad histórica es una y claramente La Nación fue cómplice de la dictadura mientras desaparecían personas. Estaría bueno dar esa discusión para quitarnos las caretas todos", fundamentó.





Sobre Esmeralda, amplió: "Ni siquiera sé cuantos años tiene, cuando estaba en el jardín de infantes ella ni había nacido. Yo logré meterle una sola pregunta sobre eso (a Bartolomé). Son discusiones que todavía están abiertas, el pasado no deja de ser reciente. Fue un genocidio lo que ocurrió en la década del 70".







"Tengo el mayor de los respetos por Nequi y su marido en su casa. Pero si soy periodista mi rol inexorable es preguntar. Es una discusión ideológica. Esta chica (por Esmeralda) tardó tres horas en contestar algo que le pregunté del padre, ni ella lo tenía claro, nunca se le ocurrió preguntarle, eso es lo grave. Bienvenido sea el debate. Aquellos que tenemos el rol ante la sociedad de preguntar para que la gente no se duerma".





"Discutir sobre el pasado a veces es doloroso. Sin dejarnos llevar por las emociones, no debatir y seguir para adelante no está bueno para que estos temas no queden en el olvido. Hay que discutir cuál fue el rol de La Nación durante la dictadura como medio", cerró Nancy.