Es verdad. Conmigo no hubo escándalo . La producción la lidera @monilavalle y no estoy en la interna de invitados ! Feliz jueves a TUTTI https://t.co/QOOFUmiNct

Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con Pazos quien aclaró el motivo por el que tuvo que retirarse del estudio y dejó en claro que no hubo ningún escándalo.

"Me citaron a las 14.30 y a las 15.30 aún no habíamos empezado a grabar y a las 16.30 salen mis hijos del cole. Nunca me dijeron que me necesitaba más de dos horas. Me tuve que ir y acordamos que fuera otro día", explicó la periodista y conductora.





"El otro invitado era el Chavo Fucks y me llamó diciéndome que él siempre dijo que no llegaba antes de las 15.30/16 horas. Eso fue todo", añadió. añadió.





Y fundamentó: "Vivo sola con mis tres hijos a 50 kilómetros de Capital Federal. La verdad fue un malentendido con la producción. Yo pensé que a lo sumo 15.30 estaba liberada".