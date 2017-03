Naiara Awada sobre su llegada al Bailando: "Soy re consciente a lo que me expongo, sino no lo haría"

La actriz Naiara Awada, hija de Alejandro y sobrina de la Primera Dama, Juliana Awada, habló con PrimiciasYa.com luego de que en "Los Ángeles de la Mañana" revelaran que estará en el Bailando 2017.

En diálogo con este portal, indicó: "Todavía no puedo confirmar nada hasta que no firme el contrato. Voy a estar y seguro firmo en los próximos días. Me puse contenta cuando me lo propusieron y tengo muchas ganas de arrancar ya".

Embed Aprendiendo de mis errores pero con pelo fuccia y toda la energía . Pasadita con mi amigo @jorgitomoliniers y @meel.mirandaa ✨ #2on #tinashe #bailarines #training Coreo de la mejor @daiufarji Una publicación compartida de Nai Awada (@naiawada) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 5:44 PDT





"Soy re consciente a lo que me expongo, sino no lo haría. Sé todo lo que implica el estar en el Bailando, lo pensé mucho. El año pasado también me lo había propuesto pero ahora siento que es el momento. Supongo que todo estará bien", agregó.

"En cualquier trabajo en la que la pase mal, me voy. Yo no soy mediática, a mí me gusta bailar y me agarraré de lo artístico", señaló, en relación a los enfrentamientos que pueden llegar a surgir con los miembros del jurado o algún otro participante.

Por último, contó que "Estoy entrenando un montón, todos los días. Me encanta bailar y me estoy preparando con todo para rendir lo mejor posible".

Embed Ufff lo que aprendo con vos @matiasnapp #party #chrisbrown #hiphop #hiphopculture #dance #baila #amor Una publicación compartida de Nai Awada (@naiawada) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 6:30 PDT