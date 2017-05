Naiara Awada: "Salí un tiempo con Chano, pero hoy me odia"

"A veces me olvido que soy la sobrina del presidente, pero cuando estuvo en lo de Mirtha tuve que apagar la TV. Cuando dijo que los jubilados ganaban '9 mil y pico' me mató porque mi abuela por parte materna sigue esperando para cobrar"

En un momento de la charla, Naiara incendió a su padre, el actor Alejandro Awada al decir que él había sufrido "lo mismo que La Ritó", con quién charló también Rial luego de que le dieran el alta por sus adicciones.

Además, la morocha, confesó un pasado romance con Chano Charpentier: "Salí un tiempo con Chano. No me subí a su auto. Pero hoy me odia. Cuando chocó dije 'menos mal que no estaba arriba de ese auto'", aseguró.

"Tengo un problema en que me gustan los chicos malos. Las drogas no me gustan pero probé la mayoría. El problema de él es el entorno. Él me llamaba a las 5 de la mañana para que lo vaya a cuidar", agregó-

Finalmente, en cuanto a sus acusaciones contra Oscar Martínez, disparó: "El motivo por el que lo expresé es porque me enteré que este señor me bajó de dos películas. Me duele porque se mete en mi trabajo. Soy pendeja lo dije en caliente, soy guarra y maleducada, soy mal aprendida. Por eso me dio tanta bronca. Me salió del alma, me da igual, no me parece talentoso ni buen actor, no me parece una persona grata".