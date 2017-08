Naiara Awada mostró los mensajes intimidatorios que recibió durante la noche del domingo vía WhatsApp.

"Mirá que estamos cerca de tu casa, te vamos a estar esperando, cuidate", fue uno de los mensajes que recibió a su teléfono celular.

"La policía se está ocupando. Nada me opacará el mejor año de mi vida bye", expresó Nai en Twitter.

Aunque reconoció que esto la está afectando: "Tuve terrible ataque de pánico x esto hijos de puta pero dios me cuida y moriré en paz en mil años x ser buena Uds al infierno!".

"Esto no para. Tengo toda la 25 cuidándome. No puedo creer que esto exista ! Horror. Generan angustia y miedo", agregó.









PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Naiara quien explicó cómo se siente en medio de esta situación.





"Es una fan que me acosó con mensajes. Me mandaba fotos cortándose, videos, me dijo que sabía dónde vivía, que me iba a venir a matar... La verdad que me asusté mucho. Tengo la policía conmigo, y a mi mamá y a mi papá", explicó Nai.





"Está todo bien y me entristece mucho que pasen estas cosas porque soy una piba que no le hace mal a nadie. Incluso así le contesté que se quede tranquila y que por favor pare, no es que le contesté mal o la violenté, no le hice nada. Son cosas que pasan, qué va a hacer", agregó.