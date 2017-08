Naiara Awada fue la protagonista de una polémica anoche en el "Bailando" al reaccionar con un gesto con su mano hacia los fans de Brian Lanzelotta. fue la protagonista de una polémica anoche en elal reaccionar con un gesto con su mano hacia los fans de









PrimiciasYa.com, ante la trascendencia que tomó ese gesto, se comunicó con Naiara quien explicó los motivos que la llevaron a gesticular de esa manera.





"Pasé una noche de mierda, estoy cansada de las agresiones. Me viven bardeando, agrediendo, y yo porque hago un fuck you porque me nace del alma porque estoy parada hace media hora recibiendo insultos, soy una violenta. Recibía mensajes en Twitter de ese tipo que publiqué. Me fui asustada a mi casa", comentó.





"Pasé un momento muy desagradable en mi lugar de laburo. No deberían ni dejarlos entrar. Entiendo que es un show, pero hay que poner la cara ahí", añadió.





"No me enorgullece pero tampoco me arrepiento porque de todo se aprende. Soy un ser humano y por más que me salga hacer un fuck you no implica que yo deje de decir: no a la violencia. Estoy en el camino de aprender todos los días y justamente yo, que me equivoco, qué mejor que decir no a incluso algo que hice".





"Este es el claro ejemplo que a veces despiertan lo peor en vos y soy un ser humano y estoy trabajando y hay que estar ahí parado. Me sacan los medios que pongan el gesto desagradable, me salió del alma con las cosas que me gritaron. Fue como una defensa que me salió, tampoco los insulté, fue un gesto en un contexto que me nació, no lo digo que lo ameritaba. Soy un ser humano", cerró la actriz.