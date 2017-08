Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Naiara Awada mostró a primera hora su nuevo tatuaje con las palabras "respirá, bailá" en las redes sociales. "Arrancando tranquila a pedido foto de mi new tattoo", expresó. mostró a primera hora su nuevo tatuaje con las palabras "respirá, bailá" en las redes sociales., expresó.





Embed Buen día arrancando tranquila a pedido foto de mi new tattoo!! Me lo hizo tebi de ds tattoo!!!! Respirá,bailá . Nueva Biblia ! pic.twitter.com/uzfzguYqM8 — Nai Awada (@AwadaNai) 5 de julio de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la morocha quien contó por qué eligió dichas palabras.





"Me lo hice más que nada para poder soportar todas las críticas del Bailando: del jurado, de mis compañeros, de todo. Y no olvidarme de lo que estoy ahí que es para bailar", explicó Nai. explicó





"Si me levanto y lo veo no colapso, me lo recuerdo a mí misma. Yo entré al Bailando sabiendo dónde me metía pero pura y exclusivamente a bailar", agregó.





Un fuego el nuevo tattoo.