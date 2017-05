Naiara Awada sobre la trunca juntada: "Me hicieron bullying y eso me molestó"

Marcelo Tinelli como conductor y con varias figuras confirmadas. Se viene una nueva edición del " Bailando 2017" que llegaría el lunes 29 de mayo a la pantalla del Trece, concomo conductor y con varias figuras confirmadas.

Naiara Awada, la actriz que comenzó a tomar protagonismo a fines del año pasado debido a su diferente postura política con respecto a su tía y su tío político, Una de ellas esla actriz que comenzó a tomar protagonismo a fines del año pasado debido a su diferente postura política con respecto a su tía y su tío político, Mauricio Macri , presidente de la Nación.

PrimiciasYa dialogó el viernes con la joven sobre el evento que está preparando para este fin de semana con un objetivo bien claro: "Se me ocurrió para fomentar fans. El domingo a las 14hs en el Planetario, vamos a hacer una coreo y voy a sortear dos pases libres para presenciar mi presencia en Showmatch en el ritmo de Disco".





Pero el resultado no fue el esperado y este medio volvió a charlar con la actriz: "Me hicieron mucho bullying desde ciertos sectores y eso me molestó".





"No me gustó lo que hicieron algunos fans, haciéndose pasar por fans. Me dijeron que estaban yendo y era mentira. Asumo que el evento lo organicé antes de tiempo, recién empiezo, fue mi error. Tengo 30 mil seguidores en Instagram, no era el momento de armar algo así", agregó Naiara, decepcionada con la convocatoria. agregó Naiara, decepcionada con la convocatoria.





Sin embargo, más allá de que Awada no haya juntado fanáticos, se convirtió en tendencia en Twitter desde el domingo a la tarde.