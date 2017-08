Naiara Awada: "En el último tiempo aprendí que hay que pensar todo tres veces antes de hablar"

Naiara Awada protagonizó una intensa actividad mediática antes y después de su participación en el Bailando, cosa que si bien le sirvió para generar escándalo y que se hablara de ella, no le habría jugado a favor en otros aspectos.

Según reveló en el ciclo radial Por si las moscas, desde que está en ShowMatch, la actriz no es no convocada para hacer castings: "No me llaman porque hay un prejuicio con el Bailando. De alguna manera, cuando uno firma el contrato, sabe que viene a eso y que eso va a pasar", reconoció.

"De la misma forma, uno sabe que no va a hacer cine independiente, como hacía antes, después de estar en el Bailando porque bailo con poca ropa", analizó Naiara. Y agregó: "También influye la exposición".

Finalmente, atribuyó este hecho a su participación en el programa que conduce Marcelo Tinelli: "Yo no estoy recibiendo llamados como antes para castings, hay mucho prejuicio con el Bailando. Los últimos castings que yo no quedé sé que es por el Bailando".

"El último tiempo aprendí que hay que pensar todo tres veces antes de hablar.Cuando fui a lo de Mirtha, tenía miedo porque pensaba que me iba a preguntar de política, de mi tío, de Juliana, y la verdad que yo pienso un montón de cosas que no puedo decir en cámara", concluyó Naiara.

Embed

Embed