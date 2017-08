Naiara Awada: "El beso a Rocío fue sólo para que Tyago se enoje"

"Tengo la mejor con Rocío y estaba jodiendo. Fue para joderlo a Tyago (Griffo) que estoy enojada porque es un chamuyero terrible que se agarra a todas. No me gusta Rocío, me gusta Tyago. Después lo que cada uno diga la mejor. No me hago cargo. Ni tampoco esperaba que ella (por Rocío) me la siga. Fue solo para que él se enoje", aclaró Nai.





nai awada.jpg







Y sobre el beso en sí contó: "Con Ro tengo la mejor, es divina, no tengo ningún tipo de mala onda. Tampoco espero que ella responda a ese beso, me parece hermosa, pero era porque estaba hablando con Tyago y él tiene una actitud bastante chamuyera, por eso lo prefiero como amigo. A Ro le emboqué un pico pero para joderlo a él y no estaba nada pasada de copas, había tomado un poco de champagne pero estaba bien, un poco alegre nada más".





Y luego contó lo que le pasa con el hijo de Gladys, la bomba tucumana: "Prefiero hablar estos temas en la cara mirando a los ojos. Tyago es un pibe que me cae bien, me parece divino, pero si recién entra al certamen y se chamulla seis pibas compañeras me parece una falta de respeto para todas. Yo lo quiero, le tengo cariño, me encanta y voy a luchar para estar con él. Pero si tiene esta actitud prefiero estar sola. Sinceramente es de muy poco caballero esa actitud de querer levantarse a todas. Lo de Rocío posta que fue una joda para él".