Naiara Awada contra Federico D' Elía: "Si mi papá se entera, lo agarra a trompadas"

La hija de Alejandro Awada, que debutará en el Bailando 2017, fustigó al actor Federico D' Elía, quien en estos días criticó a Naiara por su falta de conocimiento al opinar sobre el tema INCAA.

"El otro día vi a la sobrina de Macri, que tiró un tuit muy fulero, y le dijeron en una nota '¿sabías que no pueden intervenir el INCAA, sin que pase por el Congreso?', y ella contestó, 'ah no sabía'". "Yo me muero de vergüenza con actitudes como esa", expresó el ex actor de Los Simuladores.

En consecuencia, la joven actriz retrucó fuertemente: "Yo lo invito a tomar un café y le cuento lo que pienso. Puede ser mi padre y no debe hablar así de alguien que no conoce. Me parece irrespetuoso. Debe estar necesitando promocionar su obra, yo no me acordaba ni que existía él".

Cuando fue consultada acerca de si Alejandro Awada, su padre, estaba al tanto del cruce, disparó: "No está al tanto. Él es muy cuida conmigo. Y si se entera, lo va a ir a agarrar a trompadas. Por ahí le da bronca que tenga mucho trabajo. La luz atrae a los bichos".

