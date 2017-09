Nai Awada, testigo de la pelea entre Tyago Griffo y Mica Viciconte: "Fue una situación tensa"

En la noche del lunes, en ShowMatch, Tyago Griffo se presentó en el Bailando para ver la participación de su madre en el certamen, pero las cosas terminaron de la peor manera al protagonizar un áspero cruce con Mica Viciconte.





"Me la crucé y no me saludó", le contó el cantante a Tinelli. "¿Por qué no cuenta cuando entró al camarín a agredirme? Le pedí que se retire y que no me toque la pierna y me dijo fantasma", retrucó la modelo.





"Para mí, es una fantasma. No la agredí en ningún momento", aseguró el morocho. Acto seguido, Tyago encaró hacia la rubia para encararla. "Te noto nervioso", le dijo ella. "No me pelearía con una mujer", sostuvo él. "No existís, me parecés una irrespetuosa", retrucó Tyago. "Pero te pone mal que no te salude. No sos mi centro", le contestó Viciconte.

PrimiciasYa pudo dialogar con Nai Awada, quien debía bailar el cuarteto de a tres con Mica Viciconte, pero no pudo ser debido a este cruce.





"No quiero opinar del tema de ellos, fue una situación tensa más que nada con la Bomba. Ella excede a todo tipo de agresiones. Pero yo tengo una relación con Tyago, estaba ahí, hay mala onda entre los dos. No me puedo poner en ningún lugar", comentó la actriz.