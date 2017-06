Naiara Awada es nuevamente la protagonista de una noticia que llama la atención por cómo se fueron dando los hechos desde la red social Twitter. es nuevamente la protagonista de una noticia que llama la atención por cómo se fueron dando los hechos desde la red social





El domingo al mediodía, la actriz no vio mejor manera de intentar seducir al piloto Manuel Luque, enviándole un mensaje y pidiéndole que le hable.

Carolina, la novia del deportista, a ponerle los puntos a la sobrina de Juliana Awada y Mauricio Macri: "Y él está perdidamente enamorado de mí. Seguí soñando".





PrimiciasYa habló con Nai y contó: "Es un pibe que no conozco, lo vi en la TV y me pareció un potro, me llamó la atención. Si fuera la novia, me mato. Me parece una falta de respeto, hay una chica que la pasó mal y me sacó cagando. Yo estoy soltera, me separé hace poco".





"Si hubiera algo, lo contaría. Fue una tiroteada, una metida de pata que me salió mal como tantas otras, porque hay una piba en el medio que no conoce nadie y encima le doy prensa. Era divertido salir con alguien que corre carreras. Me veo con un deportista, me gustan, tenemos cosas en común con el cuerpo. Pedí perdón. Ella es muy linda, hacen re linda pareja", cerró Naiara dando vuelta la página.