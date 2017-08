Naiara Awada protagonizó una intensa actividad mediática antes y después de su participación en el Bailando, cosa que si bien le sirvió para generar escándalo y que se hablara de ella, no le habría jugado a favor en otros aspectos.

Ayer, la morocha por cuarta vez volvió a perder su turno para Bailar en ShowMatch y luego de que las luces se apagaran, dialogó para Este es el Show.

"Estoy hinchada las bolas, pero es normal. Van cuatro veces que me quedo afuera y tengo ganas de bailar. Ahora estoy triste, pero es algo que nos pasa a todos", arrancó a contar. Y agregó: "Me siento medio insegura conmigo, es un mambo que tengo".

"Arranqué siendo más quilombera y no quiero pensar que perdí protagonismo porque ahora me calmé. No sé, ojalá sirva para este show. Igual, voy a quedarme acá, no pienso renunciar. Dejé un montón de cosas para estar acá".

"Quiero ser funcional al show, no dejar de ser interesante", concluyó a lágrima viva Naiara Awada.

Mirá!