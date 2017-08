Nai Awada confesó que estuvo con Rodrigo Guirao Díaz: "Teníamos escenas de sexo y me enganché"

Esta tarde, Rocío Guirao Díaz y Naiara Awada compartieron el living de Este es el Show y todo iba tranqui hasta que Majo Martino, dejó caer una bomba que la modelo y prima del galán desconocía.

"Ustedes tienen algo en común, casi que podrían haber sido ser familiares. ¿Vos saliste con Rodrigo el primo de Rocío?", le preguntó la periodista a la sobrina de la Primera Dama.

"Filmamos una película juntos, Desátame, y hubo una cosita. Teníamos escenas de sexo y yo me re enganché con él", reconoció la morocha. "¡Ah, la pasaste re mal!", retrucó divertida, la mujer de Paladini.

"Yo me enganché porque es un divino y yo quería ser la novia. No estuvimos en pareja ni tuvimos nada serio. Fue un touch and go", agregó Awada.

Y siguió contando: "La pasé muy bien, es el chico más lindo con el que estuve.

Luego de algunas bromas con respecto a esta revelación y después de mandarlo al frente, Nai se lamentó: "Pobre, ahora lo incendiamos".

Mirá el video!

Embed