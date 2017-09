Nació Ulises Goku, el hijo de un exparticipante de "Combate"

El actor y modelo Sebastián Pelegrinelli (25) fue papá por primera vez junto a Natalia (37), su mujer. Ulises Goku nació pasando 2,895 kg. y midiendo 47cm.

El ex, quien está por lanzar su propia marca de indumentaria "Two Two Two"(222) dio a conocer el nacimiento de su hijo a través de un vivo por Instagram , con el cual filmó la previa.