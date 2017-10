Nació Juan, el primer hijo de Agustina Kämpfer

Este viernes por la tarde, justo despu√©s de "quejarse" por el retraso en la llegada del peque√Īo Juan, Agustina K√§mpfer, finalmente, recibi√≥ a su hijo.

"40 semanas y el se√Īorito en el spa de l√≠quido amni√≥tico. Un besito a todos los que me dicen que camine, que el cambio de luna, que las tormentas y que la mar en coche, ¬Ņs√≠?", escribi√≥ junto a un mensaje grabado.

"Hoy es 19 de octubre, d√≠a indicado como mi fecha de parto. ¬ŅPero ustedes me ven como que estoy a punto de parir? Bueno, yo tampoco", inicia el clip. "Si alguien tiene cierto tipo de comunicaci√≥n c√≥smica, o lo que sea, con los ni√Īos que est√°n en las panzas, le quieren ir avisando a este chiquit√≠n que 40 semanas es un mont√≥n, que tres kilos y medio est√° perfecto y que salga cuando quiera. Ser√≠a maravilloso. Mientras tanto, ac√° esta mam√°, con esta boca hinchada, este tabique hinchado. Esto es parto, pero no. Gracias a todos los que me est√°n preguntando. Todav√≠a no s√© nada, pero estamos bien. Cuando tenga novedades, les cuento. Espero que sea pronto".

La periodista, que transitaba la semana 40 de su embarazo y se mostraba sumamente ansiosa, dio a luz a su primer hijo en el Sanatorio Finochietto. El peque√Īo lleg√≥ al mundo pesando 3,300 kg.

La feliz noticia la dio la hermana de Agustina, quien emocionada poste√≥ en Instagram: "Bienvenido al mundo, Juan". La imagen fue replicada por √Āngel de Brito.

¬°Felicitaciones, Agus!

Embed Naci√≥ el hijo de Agustina Kampfer. pic.twitter.com/zz3lYM8w2p ‚ÄĒ @ N G 3 L (@AngeldebritoOk) 20 de octubre de 2017

