Muscari vuelve al under y convoca a un casting multitudinario

"BOLLYWOOD" es la nueva gran apuesta de José María Muscari junto al productor Maxi Bartfeld, donde más de 50 artistas entre 18 y 50 años estarán en escena y serán parte del proyecto ​que tendrá la particularidad de ser "a la gorra" (el espectador pagará al finalizar la función lo que considere que valió el espectáculo).





Los talentos que acompañarán la puesta de Muscari en el circuito alternativo, surgirán de una gran audición masiva que hará su director en abril para actores/actrices, atracciones y bailarines. Para inscribirse hacé click acá





El espectáculo se estrenará en junio en una reconocida sala porteña con funciones de viernes a domingos y a la gorra, ya que el objetivo es acercar la cultura a los vecinos.





"Este proyecto me permite volver a un lugar donde me formé, me nutrí y, básicamente, me conecté con una parte fundamental de mi vida y de mi trabajo como lo es el teatro. Es reoxigenarme y reencontrarme con un montón de personas que duramente mucho tiempo me expresan sus ganas e interés de trabajar en mis obras y que el circuito comercial no me lo permite. En el under puedo darme el lujo de armar un elenco que no responda a ningún esquema comercial. Mi trabajo es diversión y Bollywood lo será también", contó José María.





"Creemos fervientemente que con este proyecto lograremos recuperar el teatro, darle vida nuevamente, y generar una movida y dinámica cultural joven, nuevos creativos, directores, productores y actores" destacó Muscari.