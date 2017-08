Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25



El domingo 13 de agosto falleció la actriz Estela Molly a los 73 años. Desplegó su talento interpretativo en cine, teatro y televisión.

Según informó la Asociación Argentina de Actores, el velatorio se realizará este lunes 14 a partir de las 13 hs. en Casa Zuccotti (Av. Córdoba 5084) y el martes a las 11 hs. se despedirán sus restos en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

Estela creció en una familia de artistas. Su padre fue el actor Ricardo Lavié y su madre, la actriz Noemí Laserre. Inició su trayectoria teatral desde muy joven. La primera gran oportunidad vino de la mano de Juan y Esteban Serrador, para integrar el elenco de "No es fácil ser mujer" durante una temporada en Mar del Plata.

En 2016 su nombre volvió a sonar cuando José María Muscari la convocó para encarnar a una monja en la comedia "Coqueluche", que iba a protagonizar con Georgina Barbarrosa, Barbie Vélez y Fabián Mazzei, que finalmente se suspendió. Embed Chau ESTELA MOLLY

Q.E.P.D



Me hiciste reír mucho

Nos debemos un estreno ❤ pic.twitter.com/j8IcQuxcmA — Jose Maria Muscari (@muscarijoseok) 14 de agosto de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Muscari quien contó cómo fue el vínculo que generó con la recordada actriz: "Me enteré ayer del fallecimiento de Estela y la verdad que me apenó mucho porque me parecía una gran persona. No solamente la convoqué para Coqueluche sino que ensayamos un mes y medio por la cual la llegué a conocer, ensayábamos a diario".





"Fue la única de mis obras que no se estrenó por motivos de público conocimiento en ese momento con Geoergina (Barbarossa) y Barbie (Vélez). Me quedó esa sensación de algo incumplido con Estela. Había como renacido ella con la propuesta de Coqueluche. Era una mujer muy divertida, con mucho humor y se notaba que era una gran disfrutadora de la vida", argumentó.



"Me contaba Estela que estudiaba el texto en un restaurante y yo la veía en frente del teatro y era como que hablaba como con alguien imaginario y ella estaba repasando el texto con ella misma del personaje. Era una actriz intensa y con muchos condimentos para la comedia".





Y cerró el dramaturgo: "La admiraba desde que era chico y para mi era un sueño trabajar con ella, así se lo expresé. A pesar de que tuvimos un tiempo corto juntos me quedó una relación muy entrañable con ella y de hecho hablé hasta hace poco con ella por teléfono. Mis mayores condolencias para la familia, era una muy buena persona".