Murió el gigante Neil Fingleton, actor de "Game of Thrones"

Neil Fingleton , actor y ex basquetbolista birtánico, falleció el domingo a la edad de 36 años.





El actor de 2.33 metros de altura falleció debido a causa de un fallo cardíaco.





Fingleton es conocido por interpretar al gigante Mag Mar Tun Doh Weg o Mag the Mighty, quien apareció en la cuarta temporada de " Game of Thrones ".





Entre otros trabajos como actor apareció en las películas "Jupiter Ascending" y "X-Men: First Class" y en el episodio "Before the Flood" de Doctor Who.





Antes de ser actor, Fingleton jugó profesionalmente al básquet en países como España, Italia, China, Inglaterra y Grecia.