Moria Casán sobre su regreso a la radio: "Comienza una nueva etapa donde voy a estar muy criticona"

Desde hoy, Moria Casán vuelve a la radio para hacer "A la radio con Moria" que se emitirá de martes a jueves de 17 a 19 por Radio Late FM 93.1.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la diva indicó que el programa "va a ser un mix". Moria afirmó que no le gusta "rotular" su nuevo proyecto en el que habrá "mucho debate" sobre actualidad y espectáculos.

"Me siento brutal como cada vez que comienza algo en mi carrera, que si bien se repite, pero desde el 2008 que no hacía radio. Yo pensé que había sido más tiempo pero me había olvidado que con Juan Acosta y Gladys Florimonte estuve en Radio Belgrano de lunes a viernes de 16 a 18... Y ahora vuelvo hacer radio y para mí es un placer", manifestó la ONE.

Y luego destacó: "La radio de esta época me parece que tiene una contundencia mayor a todo y la palabra tiene un valor impresionante para mí, creo en el poder de la palabra. Vivimos en un mundo pantalla y que alguien escuche tu voz sin verte o imaginándote es lo más, aunque todos ya me conocen".

Por último, señaló: "Comienza una nueva etapa donde voy a estar muy criticona, voy a ver un poco de todo lo que pasa en la tele... Nuestro pueblo es muy chismoso y de política se va hablar poco y obviamente se tocarán los casos del día. Pero básicamente será una mirada como cuando te juntas en una mesa después de comer, donde comentaremos todos los chismes, será un mix de todo con amigos que será divertido. También el que me quiera llamar para contarme sus problemas, que lo haga, como hacíamos en el Talk Show. Los espero de martes de a jueves de 17 a 19. Me hubiese gustado estar todos los días pero no puedo porque voy hacer el Bailando y necesito unos días para descansar. Pero estoy muy feliz de estar en esa radio".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

