Moria Casán a Nancy Pazos: "Cuando te separaste de tu marido se te notaba hasta falta de agua y jabón"

Luego de que Yanina Latorre se presentara en el Bailando junto a sus hijos y accediera a la aparición pública de su marido tras la infidelidad con Natacha Jaitt, Pazos fue muy crítica con su compañera de Los Ángeles de la Mañana.

En ese marco, Moria aprovechó la presentación de la periodista para echarle a la cara su desagrado por los dichos vertidos contra Latorre, en su peor momento.

"Te vi a vos cuando te separaste de tu marido y de ahí te fuiste como loca al programa de Ángel. ¡Ahí hubo una exposición! Se te notaba desesperada, hasta falta de agua y jabón se te veía", arrancó Moria, sin piedad.

Y siguió: "Ahora estás exponiendo a tus hijos, qué sabés si a tu hijo no le hacen bullying en el colegio", disparó la jurado. "¿Por qué te ponés en moralista de la gente? ¡¿Esto es un tribunal de ética!?", continuó.

"No me pongo moralista. Yo opino de lo que veo. Es un momento muy especial, yo a los chicos no los llevé a la televisión", contestó Nancy Pazos.

No te pierdas el video de esta nota!

Embed