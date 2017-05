Moria Casán: "Me causa asombro la repercusión e inauguramos así un nuevo modo de timbreo"

Durante el fin de semana, mientras disfruta de la gira de la obra "Plumas en la noche", Moria Casán aprovechó su descanso en el hotel para protagonizar una producción de fotos caseras en las que mostró toda su sensualidad.

Fotografiada por su compañera Gladys Florimonte, la diva de las tablas posó en topless y luego revolucionó las redes sociales al compartir las imágenes.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Moria contó: "Estando en gira uno se divierte mucho con los compañeros, y estábamos con Gladys en mi cuarto y le digo vamos a jugar como hacen todas las minas en hacerse las sexys, cosa que me da risa con esas bocas abiertas, siempre mostrando los culos y las tetas... En realidad yo ya no estoy en época de mostrar pero me divierte jugar a mostrar porque empecé con el cuerpo desnudo y me divierte hacer esto. Entonces le propuse a que juguemos a hacernos las sexys y primero empezamos con las fotos en la que me estoy muriéndome de risa y después sacamos las fotos esas, pero fue para entretenernos entre nosotras".

Y luego adelantó como primicia: "Me causa asombro la repercusión e inauguramos así un nuevo modo de timbreo que lo haré con mis chicas que son cuatro bombas. Hoy tendrán como primicia que se viene una nueva aplicación de timbreo. Van a ver las bombas que tengo con nuevos timbreos tocándose todos los pezones, es lo que se viene".

Cabe destacar que, para este año, Moria no sólo tiene pensado continuar con la gira de la revista por todo el país, sino que también volverá a su lugar de jurado en la nueva temporada del Bailando junto a Marcelo Tinelli.

Embed DEL POMAR en RESISTENCIA CHACO después de gloriosa función de @PlumasEnLaNoche jaaaa pic.twitter.com/knpoPDgujo — Moria Casán (@Moria_Casan) 22 de abril de 2017