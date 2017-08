Moria Casán tras bailar la salsa de a tres: "Lo viví como una fiesta"

El lunes por la noche, Moria Casán se sumó como participante del Bailando 2017 en la salsa de a tres, acompañando a la pareja de Fredy Villarreal y Soledad Bayona.

Con el humor que lo caracteriza, Fredy realizó una gran imitación de Marcelo Polino; mientras que Bayona se lookeó igual que la muñeca que Moria siempre lleva al programa.

La diva, por su parte, desplegó todo su talento en la pista al ritmo de la salsa de a tres y obtuvo una gran devolución de parte del jurado: 25 puntos.

Griselda Siciliani ocupó la silla de Moria en esta gala porque, por supuesto, la diva no se puede puntuar a sí misma.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Casán contó cómo vivió este momento: "Me divertí muchísimo, fue brutal y se vivió como una fiesta. Yo solamente quería aportar a semejante pareja con el trabajo que hacen Fredy y Soledad. Ella es una de las mejores bailarinas y él tiene que hacer como cinco cosas. Es una pareja brutal y me invitaron, y tengo que estar con ellos porque optimizan la excelencia. Estuve relajada, muy divertida y cero nervios".

Y agregó: "Estaban insoportables mis amigos, tuve que apagar el celular porque todos me preguntaban cómo me sentía para ese baile. No hay nada que me guste más que un debut, así que todo es felicidad, como deben ser las cosas que se hacen con pasión".