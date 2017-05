Morena Rial y la aclaración a su novio: "La seguridad de que no existe nadie más que vos"

Morena Rial le dedicó un extenso texto a su novio Martín Casar en Instagram ante unos rumores de infidelidad que quedaron en el aire después de un posteo de la propia Morena en las redes sociales.





La hija del conductor salió a aclarar la situación y le dedicó tiernas palabras a su pareja, con una foto de él.





"Soy humana, me equivoco, no hay nada más que torpeza en cada uno de mis errores. Me haces feliz y es todo lo que vale, todo lo que puedo fijarme a la hora de querer mirar a alguien que no seas vos, NO PUEDO", reconoció la adolescente.





Y remarcó su amor por Casar: "Quiero darte esa seguridad, la seguridad de que no existe nadie más que vos, que cada día me convences más de ser el amor de mi vida, en todo, CON todo, me convences en cada paso más de elegirte cada día".