Mónica Farro ya puede disfrutar de su novio: Juan Suris quedó en libertad

En la tarde del miércoles, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca ordenó la libertad de Juan Suris, procesado en enero de 2014 por comercialización de estupefacientes y evasión impositiva. Para obtener la libertad, Suris debía pagar 475 mil pesos y enfrentar los juicios pertinentes a ambas acusaciones.

Finalmente, en la noche del viernes, Suris quedó libre tras tres años de permanecer detrás de las rejas. Y mientras el hombre se enfrentaba a la prensa, su pareja, Mónica Farro, celebraba en las redes sociales.

Suris, quien también aseguró que "desde el primer instante" pensó que su liberación "iba a ser antes".

Y agregó: "Si me tienen que juzgar que me juzguen, hasta ahora en la primera causa salimos absueltos, sin nada comprobado", expresó ante la consulta sobre una posible condena social.

Recordemos que días atrás, en exclusiva para este portal, Mónica Farro se mostraba feliz ante la eventual liberación de su novio. Y agregó: "Estoy contenta por la resolución que está perfecta y es lo que tenía que pasar. Pero aún faltan unos días más para que estén los papeles y cuando él esté afuera estaré tranquila. Quiero tenerlo a mi lado para abrazarlo y empezar lo que se cortó hace cuatro años de esta relación a nivel de estar juntos. Nunca se cortó desde el amor pero nos separaron muchos años a raíz de esto".

Con respecto a cómo sigue su relación con Suris, aclaró: "Yo nunca me separe de él. Yo dije que estaba soltera para que ya no se hable más de la causa a nivel medios para no armar quilombo. Y desde abril o mayo el tema Juan Suris se murió a nivel prensa. Pero nosotros estamos hace cuatro años casi juntos y nunca nos separamos".

Ahora, la rubia, no sólo va a poder abrazar a su amor...

Embed X fin mi vida todo llega!!! Gracias DIOS!!!! — moni farro (@farromoni) 30 de septiembre de 2017