Mónica Farro se cansó de Matilda Blanco: "Antes de criticarme se tendría que mirar al espejo"

Mónica Farro , que se incorporó desde ayer al ciclo radial "La vuelta Pop" (19 a 21 horas) con Pablo Muney y equipo, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y se mostró cansada de los comentarios de Matilda Blanco hacia ella.





"Matilda hace bastante que habla mal de mí. Es una persona que no critica la ropa. Una vez para criticar mi ropa una vez dijo que a mí nadie me puede querer por cómo me visto. Y eso se va más allá de lo que es criticar la ropa. A mí que me critiquen la ropa me da lo mismo, no me interesa, hasta me divierte. Pero cuando ya se meten conmigo es otra cosa", comentó Farro.





"En una nota en donde yo hablaba de mi ex novio que estaba preso dijo que yo tenía que estar presa y que más allá de la ropa soy una persona demasiado fea, muy fea. Entonces, si soy fea, gorda, petisa, alta, es un tema mío que me parece que se está yendo para otro lado y ella si tiene que criticar la ropa que lo haga pero que no diga si alguien me tiene que querer o no o quién me puede querer o si se me puede querer o si yo tendría que estar presa. Con esas cosas no se juegan".





Y agregó al respecto: "Me parece que es una mujer demasiado frustada por cosas que le habrán pasado en la vida que no voy a nombrar yo y yo soy muy feliz. Tengo una familia hermosa, un hijo maravilloso que Dios me dio. Soy una persona muy feliz. Me parece que se va de mambo por lugares que no debería. Si tiene que criticar la ropa que lo haga pero no las personas como seres humanos o por la parte física porque antes se tendría que mirar demasiado al espejo".





Y cerró: "Con el tema de violencia y bullying que se está viviendo hoy me parece que esta señora lo está haciendo en televisión a su antojo y no está bueno. Si queremos una mejor sociedad debería empezar por los comunicadores y por la gente que está en televisión y no hacer bullying. Una mujer que agreda a otra mujer es peor que la violencia del hombre a la mujer".