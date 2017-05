Mónica Farro, otra vez soltera, estrenó nuevo look

Mónica Farro se separó de se separó de Juan Suris , tras tres años y medio visitándolo esporádicamente en la cárcel de Saavedra, donde cayó preso por presunta asociación ilícita.





"Nos vimos, nos amamos, pero decidimos distanciarnos porque él tiene sus problemas, yo los míos y ya no puedo cargar con lo suyo, necesito poner la energía en mí", reveló Mónica.



"Fueron 3 años y medio desgastantes, sin rumbo por la Justicia corrupta. Si la vida nos vuelve a unir, me encantaría, es el hombre que quiero para mi vida".





Agregó: "Algún día si sale y el destino nos vuelve a encontrar, nos volveremos a conocer y si nos elegimos, sería genial. Hoy no quiero saber de hombres y menos de amor, solo quiero estar en mí y para mí".





Para cerrar, contó detalles de la relación que seguirán manteniendo: "Me comprende, él me ama, yo soy el amor de su vida y sabe que me va a buscar cuando salga pero entiende que yo necesito liberarme de esto y por más que yo esté en libertad, estuve tan presa como él. Y si no fui por seis meses fue por trabajo".





Lo cierto es que a pocos días de comunicarle la separación a Primiciasya.com, Farro estrenó su nuevo look de soltera que le queda... ¡espectacular!





Se va aclarando el panorama ja ja ja ja ja volviendo el rubio siiiii gracias querido @alvarooxoby el pelo super sano y suave , ame. Gracias