Mónica Farro habló de los "pelitos rubios": "Vivo de mi cuerpo y si lo puedo mostrar, mejor"

su cola en primer plano, donde se pueden divisar sus "pelitos rubios". Mónica Farro vuelve a ser noticia por un posteo en las redes sociales: la rubia publicó una imagen de

"Obviando la tanga q es para estar cómoda en casa, adore mis pelitos rubios, jajajajajajajajaj", escribió la vedette charrúa.

Embed Obviando la tanga q es para estar cómoda en casa, adore mis pelitos rubios. Jajajajajajajajaj Una publicación compartida de moni farro (@moni.farro) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 3:25 PDT

Claro, esto generó una serie de comentarios halagando a la charrúa, que dialogó con PrimiciasYa sobre este hecho y la repercusión causada.









Agregó: "Los que critican no me importan, los que dicen cosas lindas está bueno y los que se sarpan un poco me divierte. Si lo hago, estoy abierta a que me critiquen".





Para completar, Mónica subrayó: "La mayoría de los comentarios son buenos, yo vivo de mi cuerpo y si lo tengo bien a los 41 años y lo puedo mostrar en una forma que no tenga Photoshop ni que sea una producción, lo muestro y salgo re natural en mi casa".

