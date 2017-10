Mónica Farro: "Estuve cuatro años esperando por este mier... creyendo que la situación era otra"

Durante el fin de semana, Mónica Farro anunció desde su cuenta de Instagram que se separó de Juan Suris, luego de que él recuperada su libertad.

El hombre había estado preso tres años en Bahía Blanca y ella lo había esperado para retomar el vínculo. Tal es así que incluso se fueron a vivir juntos a la casa de la vedette, pero la convivencia no funcionó.

"Soltera, más libre q nunca y feliz disfrutando con ustedes que son todo para mí", señaló Farro en la red social con una foto junto a sus amigos, en la noche porteña.

"Soltera, más libre q nunca y feliz disfrutando con uds q son todo para mi. @trainerlean @carlos_alberto_menendez @doberman662009 @huguexcabrera , Ruben gracias @juanfsomoza X una noche mas"





Y en diálogo con PrimiciasYa.com, la vedette indicó: "Me di cuenta de que no es el hombre que yo quiero al lado mío. No me atrae en lo más mínimo en nada y no estoy enamorada. De mi parte ya no hay amor. No puedo estar con un desconocido en mi casa que hoy tiene que volver a reconstruir una vida cuando yo ya la tengo muy armada. No me voy a atar a una persona para seguir esperando nada. Ya esperé demasiado, ahora me preocuparé por mí".

Y agregó: "Pensé que sería otra cosa, tuve muchas expectativas pero quedaron en la nada misma. Aguanté hasta ahora ya que él me pedía que aguante. Yo me hubiese bajado de esta historia hace tiempo y esperé por él, cuando salió me di cuenta de que no me iba a dar nada que yo necesitaba como mujer".

"Tampoco él es un ser del todo libre, la causa sigue a futuro y no sé por cuánto tiempo más. Y yo no quiero esto más en mi vida. Es una persona que tiene un montón de cosas por afrontar y yo ya no quiero estar metida en el medio, ya no me interesa. Me voy a cuidar yo y ya estuve cuatro años esperando por este mierda. En los pocos días que conviví con él, me di cuenta de muchas cosas. Creía que la situación era otra", arrojó Farro.

"Hace cuatro años conocí a un Juan, en la cárcel conocí a otro y ahora que salió es otro. Ahora somos dos desconocidos y ya está. No hay marcha atrás. Capaz sentía culpa y no podía dejar a una persona que estaba detenida. Cuando él salió sentí un alivio impresionante y hoy siento que me liberé de no sé qué, pero me siento libre, como que me saque un peso de encima", destacó.

Por último, confirmó que la ruptura es definitiva: "Ya no tengo más contacto con él. Me parece perfecto no comunicarnos más, él me dijo que se tenía que reencontrar con él. Yo como mujer me siento orgullosa por todo lo que hice durante este tiempo, fui incondicional a él. Cerré una etapa de mi vida muy grande, mi vida ya la tengo armada. Ahora necesito un compañero, pero no lo voy a salir a buscar tampoco. Estoy rodeada de mucha gente y no me siento sola".

"Feriado también se trabaja @am1300radiolasalada"