Mónica Farro sobre el restaurante que tiene como menú "Matambre a la Farro": "Me parece divertido"

"Carnes Argentinas" en lugar de encontrar platos tradicionales como un buen bife de chorizo o un vacío con papas, los comensales pueden elegir un Lomo a la Zámolo, Medallón Pampita, Matambre a la Farro, Bife Salazar, Medalloncitos Su y Lomo Flor Peña, entre otras ofertas gastronómicas. El restaurante es uno de los más concurridos y está ubicado en el hotel Portezuelo, en el ingreso a la ciudad de Salta. Pero lo que lo convirtió en noticia en las últimas horas fue su menú, en el que bajo el título deen lugar de encontrar platos tradicionales como un buen bife de chorizo o un vacío con papas, los comensales pueden elegir unentre otras ofertas gastronómicas.





La clara referencia a los nombres de vedettes, actrices y modelos famosas causó revuelo y críticas una vez que la foto de la carta de comidas se viralizó en las redes sociales. Las organizaciones feministas no tardaron en manifestar su repudio por considerarlo una forma de violencia de género simbólica, consigna Todo Noticias.





"Cosificar a las mujeres, ubicarlas en objetos de consumo, sólo puede ser realizado desde una perspectiva machista y patriarcal. No sólo porque, con actitudes como ésta se alienta la posibilidad que las mujeres pueden ser 'carne´objeto de consumo, y ubiquen a los hombres en el estándar de consumidor, sino que además, propone que no todas las mujeres pueden ser objeto selecto de consumo en función de patrones hegemónicos de belleza", dice el comunicado, firmado por La Multisectorial de Mujeres de Salta y la Comisión de la Mujer UNSa, entre otras.





carnes.jpg



Por su parte, el Ministerio de Cultura y Turismo de Salta aseguró que "la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia cursó una nota a Espacio Portezuelo solicitando el cambio de la carta, por considerar que los términos utilizados constituyen un agravio a los derechos de las mujeres".





Mónica Farro. Este portal pudo dialogar con ella al respecto quien se lo tomó muy bien. Una de las mencionadas fueEste portal pudo dialogar con ella al respecto quien se lo tomó muy bien.





"No me preocupa, me parece divertido, habiendo tantos famosos, que me pongan a mí me parece divertido. No lo veo como una cosificación", sostuvo Farro.