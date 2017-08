"Ya expliqué ayer y no voy a seguir hablando porque si no entienden no es mi tema. Me hice una lipo en abril y saqué grasa. Nadie me puso nada", comentó la uruguaya, un poco cansada de la polémica instalada con Pamela Pombo por el físico. comentó la uruguaya, un poco cansada de la polémica instalada conpor el físico.





"Después está en cada uno el trabajo diario que le quiere dar. Nadie me dibujó nada, si no quieren entender no es mi problema yo no tengo que estar explicando estas cosas porque una obsesionada está envidiosa de mi", agregó.





"Tenés que estar muy enfermo para ponerte a buscar cosas como una loca a ver qué encontrás. Sus cuerpos son menos naturales que el mío, están llenos de cosas químicas. Se ve que se siente muy inferior a mí para hacer todo esto de la nada pero yo estoy feliz con mi logro y lo disfruto. Se ve que ella no, luz para esta gente con problemas", cerró Mónica.