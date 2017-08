Mónica Corona: "Jorge no es muy cooperativo con lo que le dicen los médicos, es un paciente complicado"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Ayer a la noche que me vine Jorge estaba bien, recuperándose, según lo que me dijo el médico y aparte se lo veía bien ya. Voy a ir hoy la clínica y vamos a tener una cosa más amplia", indicó.





"Jorge te dice me duele el brazo, me duele lo otro, siempre me pide algo para que tome y calmar el dolor. Yo le decía que tenía que ir al médico. Se pone muy nervioso siempre en los shows y puede ser que uno está mal para hacerlo en ese momento y le agarró un fuerte dolor de cabeza. Se estaba sintiendo como mareado y ahí llamamos a la ambulancia. Dijeron los médicos que sería mejor llevarlo a la clínica porque la presión la tenía muy baja", añadió la mujer del cómico.



"Vamos a la Trinidad porque tiene todos sus estudios ahí, lo llevamos para averiguar todo a la guardia pero lo dejaron ahí. Después lo internaron y le colocaron cinco stents".





Y aclaró: "A la tarde tendré un panorama más amplio. Ayer cuando me vine de la clínica se lo veía bien. Estaba bien, había pasado bien la noche. Se tiene que cuidar estrictamente. Jorge si se siente bien un día dejaba pasar los remedios, no es muy cooperativo con las cosas que le dice el médico".