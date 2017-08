Mischa Barton habla por primera vez sobre su video sexual

Lisa Bloom, abogada de Barton, pidió órdenes de restricción para impedir que Zacharias venda, regale y distribuya cualquier imagen de la actriz de 31 años desnuda. Según explicó la letrada, este tipo de hechos significan un crimen tipificado como "violencia doméstica".





En la denuncia, la actriz declara que su ex la grabó mientras tenían sexo, y en la ducha, sin su conocimiento después de que comenzaran a salir en octubre de 2016.





"Es una situación dolorosa, mi mayor temor en la vida se hizo realidad cuando me enteré que alguien a quien había amado y confiado había filmado nuestros momentos íntimos y privados, sin mi consentimiento y con cámaras ocultas. Luego me enteré de algo peor. Que alguien está tratando de vender esos videos y hacerlos públicos", confesó quebrada.





Este jueves, invitada al programa del Dr. Phil, Mischa volvió a hablar del tema y contó cómo se enteró de la existencia del material hot.





"Me enteré hace varios meses, cuando una persona que conozco me enfrentó en la calle, afuera de un edificio, y me dijo 'tengo algo que contarte'. Al principio no le creí, porque yo realmente amé a esta persona y nunca creí que era posible de algo así. Pero después me di cuenta de que era muy posible", arrancó diciendo la actriz en diálogo con Dr. Phil.





Y agregó: "No hay mucho que puedas hacer, es algo que está realmente afuera de tu alcance. Es un crimen, un crimen muy grave filmar a personas en esas situaciones sin tu consentimiento", dijo la actriz.





En enero de 2017, la actriz fue internada en un psiquiátrico por un posible brote psicótico; aunque días después aseguró que su colapso se produjo luego de haber sido drogada mientras celebraba su cumpleaños con sus amigos en un boliche.

