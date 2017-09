Mirtha Legrand: "Me parece bien que Cristina no quiera venir a mi programa"

Luego de que se conocieran los resultados definitivos de las PASO, en las que finalmente Cristina Kirchner resultó ganadora por un 0,21% (20.324 votos) por sobre Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, la ex presidente afina su estrategia de campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Dentro de ese cambio, Cristina decidió brindar entrevistas, en contraposición con lo visto durante la campaña para las primarias. Tras varias especulaciones, se supo que la referente de Unidad Ciudadana asistiría al programa de Susana Giménez.

Y después de haberse difundido la noticia, Susana le puso punto final al tema con un contundente tuit: "De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK, sería como traicionar mis principios y mis ideas".

Lo cierto es que en la danza de potenciales entrevistadores de Cristina, ahora Gregorio Dalbón sumó nuevos nombres, entre ellos los de Mauro Viale, Marcelo Longobardi o Antonio Laje.

Pero, en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece), el abogado de la expresidenta dejó en claro que al programa de Mirtha Legrand no iría ya que "es una persona que desprecia a Cristina".

Al ser consultada por PrimiciasYa.com, La Chiqui señaló: "Me parece bien que Cristina no venga a mi programa. No quiero opinar más al respecto. Y estoy de acuerdo sobre la actitud de Susana. En cuanto a que haga una nota con Marcelo, creo que es muy tentadora la oferta en cuanto a rating. Pero yo no claudico".

Embed