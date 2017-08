Miriam Lanzoni: "El divorcio fue la consecuencia de un proceso que se venía encaminando"

Miriam Lanzoni y Alejandro Fantino sellaron su separación. Si bien hubo muchos momentos en los que parecía que la pareja se iba a reconciliar, en los últimos tiempos se acallaron esos rumores y todo concluyo en un final de la relación.

La ex pareja firmó el divorcio en las últimas horas, informó Ángel de Brito en su programa que se emite por El Trece. De hecho, hasta ya arreglaron la división de bienes, aunque por el momento no trascendieron los términos de la misma.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Miriam contó: "Estamos separados hace más de un año y siempre lo hicimos de una manera pensada y tranquila, y una separación siempre es dolorosa y tiene su proceso. Los motivos de la misma fueron por otras cosas y no por falta de amor".

"El divorcio fue la consecuencia de un proceso que se venía encaminando. Llega un punto en el que había que ordenar y cada uno seguir con su vida. Era lo mejor", destacó la actriz.

La relación de ustedes siempre fue muy buena...

Ale es el hombre más importante de mi vida. Es mi familia, un papel no cambia nada. El compromiso no pasa por un papel firmado, nunca fue así. Nos casamos porque se dio así, pero para mí no significa nada un papel firmado ya sea casados o divorciados. Seguirá siendo mi familia para toda la vida.

¿Qué sentiste cuando se firmó el divorcio?

Hace casi once años que estábamos juntos y teníamos muchas cosas en común. Toda una vida en común. Y cuando recién te separas no pensábamos en los papeles del divorcio. Tuvimos una relación de mucho amor y de hacernos muy bien, así que no tomamos la decisión en caliente y decidimos en esperar un tiempo para hacer todo esto, que fue lo mejor.

De esta manera comienza una nueva etapa para ambos...

Yo sé que él está ahora en pareja y muy bien, y si aún no mostro nada será porque no quiero por el momento. Yo sigo sola y estoy muy enchufada con el laburo, acabo de terminar con una ficción en Brasil, Bruna 2, y ahora tengo algunas propuestas nuevas pero sin definir.

¿Te volverías a casar?

Yo jamás pensé en que me iba a casar, nunca creí en el matrimonio como fórmula de nada. Después me case porque conocí a una persona como Ale y armamos una historia increíble. No es algo que estoy esperando ni tampoco estoy cerrada a eso.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino