¡Mirá el impactante cambio de look de Dolores Fonzi

La bellísima actriz Dolores Fonzi se sometió a un radical cambio en el color de su cabello.

La actitud de la intérprete le da permiso para todos y hasta los cambios más extremos le sientan bárbaro.

Ahora, Fonzi eligió el "blorange" (mezcla de "blonde" y "orange") un tono muy de moda entre algunas celebridades de Hollywood.

"Red is the new white" ("Rojo es el nuevo blanco"), escribió la ex rubia actriz en su cuenta de Instagram.

¿Qué les parece el cambio de Dolores?

Embed Red is the new white. En manos del único @sergiolamensapeluqueria ❤️ Una publicación compartida de Dolores Fonzi (@lolafonca) el 2 de May de 2017 a la(s) 6:40 PDT

Embed Por @ashmateu y @maiarohrer para @comiteapparel Una publicación compartida de Dolores Fonzi (@lolafonca) el 3 de May de 2017 a la(s) 9:31 PDT

Embed Mientras tanto en los confines de la dermatología acá con mi amiga personal @liliandemarchi preparándonos para el invierno en @coestetico CLARITY!!! Una publicación compartida de Dolores Fonzi (@lolafonca) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 10:10 PDT