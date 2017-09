Mimi Alvarado preocupada por el huracán Irma: "El país queda en destrucción, me deprime"

Fabio "La Mole" Moli a PrimiciasYa.com, este medio se contactó con Mimi Alvarado, quien le contestó al ex boxeador y también se mostró muy preocupada por el huracán Irma que azotó el Caribe y avanza hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Luego del testimonio en primer turno de, este medio se contactó conquien le contestó al ex boxeador y también se mostró muy preocupada por elque azotó ely avanza hacia las





"Lo del huracán Irma que es tremendo, tengo familia en República Dominicana y hay mucha preocupación. Yo tuve la experiencia de pasar por el huracán George, que era categoría 3 y fue devastador. Este es categoría 5", explicó la morocha.





Preocupada por este fenómeno natural , Alvarado añadió: "Yo sé lo que es un huracán porque tuve la experiencia de pasar por el George en el 98, categoría 3. Este Irma es categoría 5. Más allá de que mi familia haya tomado todas las precauciones, uno se preocupa igual por la isla. Cuando pasan este tipo de fenómenos el país queda en depresión, en destrucción, es una barbaridad, entonces eso me deprime. Uno se preocupa y te sensibiliza un poco. Estoy con esa cosa en la cabeza y preocupándome por mi familia porque uno no está ahí".





En tanto, consultada por el tema del litigio judicial del exboxeador cordobés a varios panelistas de tevé, comentó: "Estoy con muchos problemas hoy en día, con muchas cosas: muertes de familiares, cosas importantes que pasan, como para que La Mole venga con una audiencia. Entonces digo: OK Mole, tú no eres matador de perros, mala mía. Ayer fue mi cumple y no lo pude festejar porque se me murió un familiar. Y hoy me vienen a hablar de La Mole".

mole-moli.jpg



"De La Mole Moli a mí nunca me llegó nada, ningún papel ni ninguna citación. Si él lo que quiere es que me retracte, yo dije que era un matador de perros, como dijo mucha gente en su momento. Entonces debería clavarle juicio a todos lo que hablaron mal de él. No me llegó nada ni estoy enterada", fundamentó. fundamentó.





"La Mole que se fije en Youtube y mire el programa Confrontados cuando lo defendí con el tema Virginia Gallardo. La televisión es un show y hay cosas que se sacan de contexto y se mal interpretan. Yo dije que La Mole era un mataperros porque estaba en caliente. Si no es un mataperros, digo ya está, está bien, La Mole no es un mataperros. Ya está. La Mole es un divino y nunca hizo una carrera de galgos ni se incentivó a que se haga nada. Si eso es lo que él quiere ya está, hoy estoy en otra, estoy con muchas cosas en la cabeza", cerró Mimi. cerró