Mimi Alvarado: "No tengo problema con que Laurita Fernández venga al programa"

Laurita Fernández y Mimi Alvarado, la novia del Tirri, viene desde hace tiempo, cuando la dominicana reveló públicamente que la rubia le fue infiel a Federico Hoppe con Federico Bal, su actual novio. a guerra personal entre, la novia del, viene desde hace tiempo, cuando la dominicana reveló públicamente que la rubia le fue infiel a, su actual novio.

Canal 9: Laurita conduce " Pollo Álvarez y Mimi forma parte del panel de "Confrontados", el ciclo de la tarde que conduce Carla Conte junto a Rodrigo Lussich. En la actualidad, ambas comparten pantalla enconduce " Combate " junto alforma parte del panel de "", el ciclo de la tarde que conduce





Este medio confirmó en las últimas horas que la rubia no asistirá al ciclo donde está Mimi para no cruzársela al aire. Por otro lado, hablamos con la dominicana sobre este hecho.





"Estudié periodismo y siempre aposté por decir la verdad, si tengo data, la tiro. Lo que dije de ella, lo dije. Obviamente tuve algunos exabruptos. En aquel momento me saltó la térmica porque puso un tuit mandándome a laburar. Me dio rabia".

Hoy en día, no tengo problema, si ella es feliz con Federico Bal, que le vaya bien. Si necesita promocionar 'Combate' en el programa nuestro, me parece perfecto, no la voy a agredir, si la veo, la saludaré. En el medio todos hablan y dicen cosas terroríficas. Lo que dije, lo sabían todos y pocos se atrevieron a confrontar", amplió Alvarado. ", amplió





Para cerrar, manifestó: "Tiene las puertas abiertas para venir cuando quiera. Si no se siente cómoda y pide que no esté, sería una falta de respeto, es mi lugar de laburo. Hay veces que uno tiene que saber separar las cosas. Yo respeto esa línea y no mezclo. Si el Pollo viene solo, así es la vida, que se le va a hacer".

