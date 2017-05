Mimi Alvarado: "La Mole Moli se tiene que mandar una carta documento por maltratador"

Fabio "La Mole" Moli no estará en el "Bailando 2017" que comenzará el lunes 29 de mayo por la pantalla del Trece. Finalmente,no estará en el "que comenzará el lunes 29 de mayo por la pantalla del Marcelo Tinelli recapacitó y dijo que fue su decisión que el exboxeador no está en su programa por hacer "apología de las carreras de galgos".

En el medio, desde diversos programas, se emitieron opiniones muy duras contra Moli por su costumbre ligada a las carreras donde los perros son sometidos a tratamientos intensos y muchas veces, son maltratados.

Este portal se comunicó con el cordobés hace unos días y confirmó que envió carta documento a todos los que hablaron mal de él públicamente: "Ya mandé cartas documento a los panelistas que me trataban de asesino. Tienen que pedir disculpas públicamente, no pueden tratarme tan mal sin fundamentos".





Una de las damnificadas por las cartas documento de Moli es Mimi Alvarado. la novia del Tirri y panelista de "Confrontados", que habló con este medio sobre este tema.





"No me había enterado que me había mandado carta documento, yo dije que era un maltratador y un asesino de perros. Me ganó el momento, es muy sensible el tema. Nunca me llegó su carta y si me llega, buscaré a Burlando. Me causa risa lo de la Mole. Es un desagradecido y un irrespetuoso. Debería auto-mandarse una carta documento no solo por maltratador de animales, sino de personas", manifestó la puertorriqueña.





Para completar, dijo: "Desagaradecido porque estaba desaparecido y lo volvieron a convocar. Ahora no se dio por él, la producción pensó que tenía otro pensamiento y nunca se retractó. Es feo que siga bancando las carreras de galgos. Encima, dijo que iba a enfrentar en la pista a Marcelo. Me parece una provocación enfrentarse al dueño del programa. Él lucra con volver a las cámaras, pero no le va a durar nada pobrecito. A todos los panelistas que dijeron que era un asesino de perros nos quiere hacer juicio y dijimos la verdad. No sé qué pretende... Que descanse en paz".