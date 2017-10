Militta Bora reversionó un tema de Almafuerte: "Es un himno y quería hacer mi versión"

Si todavía no viste el videoclip, acá lo tenés:



Embed

se encuentra en plena producción de su nuevo disco, que terminará lanzando el año que viene, con todos los temas que viene armando a lo largo de estos meses.Este medio pudo mantener una entrevista con la cantante sobre su nuevo lanzamiento ", un cover que realizó de la banda, deEste video es un adelanto, es un single nuevo que va a estar en el disco que sale el año que viene. La producción artística la hice yo con algunos músicos amigos que participaron como Chucky de ípola en piano, también grabaron muy buenos guitarristas como Gabriel Carámbula, Rano Sarbach, lo hice con Álvaro Villagra que es el ingeniero de Iorio.La letra de ese tema es muy fuerte, con un gran mensaje para este momento, es una declaración de principios. Es un himno, quería lograr eso con mi versión llevándola para ese lado. Hoy en día vivimos mucha falsedad, hipocresía y careteada. Se pierde la fe, la esencia de uno y este tema alienta eso, a ser uno mismo, a persistir y resistir en los sueños de cada uno, a no engañarse y seguir con cosas que no funcionan y no son buenas para uno. Cada uno le da su interpretación. A Ricardo no lo conozco, pero ese tema me parece muy bueno, con un mensaje muy fuerte. Soy amiga de Beto, el bajista, porque tenemos amigos en común. Lo quiero mucho. Me dijeron que le mostraron el tema a Ricardo y le gustó.Acabo de terminar un disco nuevo, va a salir completo el año que viene. Como ya termina el año, quería adelantar algo con este tema. El video lo hice con un amigo mío, director de cine, con el que hice otros videos, es Leo Damario. Las imágenes son narrativas y nos inspiramos en una película de John Cassavetes, que se llama "Opening Night", por eso lo hicimos en un camarín, un baño, con gafas negras y bata.